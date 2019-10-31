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ДОМ.РФ разместил выпуск ипотечных ценных бумаг на 95,7 млрд рублей

Этот выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ завершил размещение выпуска ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на 95,7 млрд рублей, обеспеченных жилищными кредитами, выкупленными у ВТБ. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ в четверг.

"ДОМ.РФ завершил размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 95,7 млрд рублей. Обеспечением по бумагам выступает пул ипотечных кредитов, выкупленный у банка ВТБ. <...> Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю", - говорится в сообщении.

Этот выпуск облигаций стал четвертой сделкой секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ.

"По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями закона "Об ипотечных ценных бумагах". Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1000 рублей, юридический срок погашения 28.09.2049 г. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи", - отмечается в сообщении.

В 2018 году ВТБ и ДОМ.РФ подписали меморандум о развитии сотрудничества по выпуску ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд рублей.

Ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ - стандартные однотраншевые ИЦБ, которые обеспечиваются солидарным поручительством ДОМ.РФ. Ожидается, что развитие рынка ИЦБ приведет к снижению ипотечной ставки в России, что является одной из главных целей национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, ставка к концу 2024 года должна составлять 7,9%.

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