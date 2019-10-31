Минстрой подпишет меморандум с ООН-Хабитат до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Минстрой России до конца года подпишет меморандум об условиях реализации планируемых проектов в области городской среды с ООН-Хабитат (программа ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов). Об этом журналистам в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев после пленарного заседания, посвященного открытию Всемирного дня городов.

В июле на Московском урбанистическом форуме Якушев сообщил ТАСС, что этот программный документ планируется подписать до конца сентября.

"Мы сейчас отрабатываем программный документ - меморандум - между министерством строительства и ООН-Хабитат. Наша задача до конца года его подписать", - сказал министр.

При этом он отметил, что проект документа готов и направлен в ООН-Хабитат. "Мы ждем обратной связи", - пояснил он. По его словам, этот программный документ касается не только министерства: ведомство выступит в качестве коммуникатора, "чтобы как можно больше субъектов РФ, муниципалитетов, городов стали участниками в реализации программ, над которыми работает ООН-Хабитат".

ООН-Хабитат создана в 1978 году. Основные направления деятельности организации заключаются в обеспечении надлежащего жилья для всех и устойчивом городском развитии. В частности, ООН-Хабитат осуществляет глобальную кампанию в области управления городским хозяйством, задача которой - повышение местного потенциала для эффективного городского управления, оперативного реагирования на городские проблемы органами власти совместно с гражданским обществом.