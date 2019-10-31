Справороссы предложили компенсировать расходы на ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов и глава комитета по ЖКХ Галина Хованская внесли в проект федерального бюджета поправку о субсидировании регионами оплаты услуг ЖКХ, если их стоимость превышает 15% дохода семьи. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Миронова.

Как отмечается в сообщении, целью поправки является поэтапное снижение максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22% до 15%. Остальные траты должны компенсироваться регионами, которые в свою очередь будут с 2021 года получать средства на эти цели в рамках межбюджетных трансфертов.

"Ранее мы предлагали снизить максимальную долю расходов на ЖКХ до 10% семейного бюджета. Но думское большинство предложение не поддержало. Цель у нас остается прежней, но сейчас мы предлагаем идти к ней поэтапно", - прокомментировал предложение Миронов.

Снижение предельной доли на оплату услуг ЖКХ в доходах россиян является одним из главных приоритетов справороссов на осеннюю сессию Думы, отметили в пресс-службе.

Согласно проекту трехлетнего федерального бюджета, принятому в первом чтении, предусматривается выделение межбюджетных трансфертов в размере 2,552 трлн рублей в 2020 году, 2,566 трлн рублей - в 2021 году, 2,482 трлн рублей - в 2022 году. Второе чтение проекта бюджета запланировано на 19 ноября.