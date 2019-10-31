Группа "Эталон" планирует построить многоэтажное деревянное здание в Москве

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Девелопер "Эталон" в 2020 году представит проект и приступит к строительству деревянного многоэтажного здания в Москве. Об этом сообщил глава московского территориального управления группы "Эталон" Максим Берлович на Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

"Мы совместно с компанией Segezha Group (лесопромышленная группа, которая входит в АФК "Система" - прим. ТАСС) разрабатываем концепт такого дома. Компания Segezha Group строит завод по производству CLT-панелей. Совместно с ними планируем несколько проектов реализовать", - сказал Берлович.

Пока компания прорабатывает вопрос функционального назначения здания: жилое или коммерческое. При этом, по словам Берловича, этажность деревянного дома будет зависеть от свода правил и нормативной базы, которые сейчас находятся в разработке.

CLT-панели - современный строительный материал, перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород, которые не уступают по прочности традиционным бетону, стали и кирпичу, а по экологическим, эксплуатационным характеристикам и себестоимости превосходят их.

Группа "Эталон" является одним из крупнейших застройщиков России. Активы группы включают 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок, а их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4 млн кв. м. "Эталон" работает на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Segezha Group - международный лесопромышленный холдинг, с сентября 2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В составе холдинга - российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.