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Заммэра Москвы Хуснуллин: цена на жилье в столице не должна расти больше уровня инфляции

Власти города планируют, что это даст возможность большему количеству людей купить недвижимость

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Столичные власти планируют принять ряд мер, направленных на повышение доступности жилья, его стоимость в Москве не должна расти больше уровня инфляции. Об этом сообщил в четверг на конференции Moscow real estate forum заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

"Доступность жилья - один из ключевых факторов будущего развития Москвы как мирового мегаполиса. По моему мнению, цена не должна расти больше уровня инфляции, надеемся, так и будет, тогда у большего количества людей будет возможность купить жилье. Качество жилья колоссально выросло: дома сегодня и 10 лет назад - совершенно разные <...> 10 лет назад, когда 30% в год рост (цен на недвижимость - прим. ТАСС) шел, город зарабатывал большие деньги, мы большую часть москвичей, особенно молодежь, "вытолкнули" в Московскую область, потому что они не могли покупать жилье, и 30% покупателей в Московской области - это москвичи. Наша задача сейчас - дать возможность москвичам вернуться в свой город", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что "возвращение" москвичей из Подмосковья не только позволит улучшить для них качество жилищных условий, но и снимет нагрузку с дорожной сети между Москвой и областью, по которым ежедневно ездят из дома на работу порядка 1,5 млн человек. Он добавил, что в Москве ежедневно на различных видах транспорта суммарно передвигаются порядка 11-12 млн пассажиров. По его мнению, сокращение пути на одну минуту дает каждому пассажиру "почти один рабочий день в год", а также 20 млрд рублей в годовой бюджет города.

"Продолжительность жизни в городе увеличивается, этот тренд сохраняется. Все больше будет пожилых людей. Есть такая экономическая формула, что если их доля будет более 30% от населения города, то экономика может стагнироваться. Мы должны создать условия для пожилых людей, чтобы они комфортно жили, а также условия, чтобы в городе увеличилось количество рабочих мест: чтобы молодежь не только приезжала со всей России, но и оставалась, не уезжала за границу, чтобы мы собирали лучшие силы в стране <...> Должны создать все условия, чтобы человек мог жить, работать, отдыхать", - сказал заммэра.

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