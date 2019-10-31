"Галс-Девелопмент" внедрит системы "умных зданий" по итогам строительного акселератора

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Галс-Девелопмент" будет оснащать свои новые жилые комплексы системами "умных зданий", технологии которых были выбраны по итогам первого строительного акселератора в России Build UP, сообщает пресс-служба компании.

"Компания "Галс-Девелопмент" выбрала восемь перспективных технологий по четырем ключевым направлениям: строительство, инженерные системы, повышение качества жизни и поддержка продаж. Предложенные инновации будут внедрены на новых объектах компании", - говорится в релизе.

Так, в области инженерных решений компания будет внедрять технологию неразрушающего инструментального обнаружения протечек мягкой кровли "Престиж Сервис", систему пожаротушения тонкораспыленной водой Fogstream, которая позволяет экономить использование воды в 5-10 раз, и устройство автоматизированного предупреждения пожара от искрения в сетях и электроустановках, разработанное российской компанией "Эколайт".

В области строительства "Галс-Девелопмент" планирует использовать модульные навесные вентилируемые фасады G-tech от компании Genesis. Технология позволяет завершить фасадные работы через полтора-два месяца после окончания монолитных работ, так как устройство фасадов будет идти параллельно возведению монолитного каркаса. Кроме того, девелопер внедрит систему автоматизации жилых комплексов "умный квартал" компании ЛИИС и комплекс для зарядки электромобилей Simple Charge.

Акселератор Build UP начался 19 декабря 2018 года. Это первый проект на российском строительном рынке по поиску и внедрению современных технологий в производство, реализуемого компаниями "Галс-Девелопмент", "Дон-Строй-Инвест" и "Фодд" при поддержке фонда "Сколково" и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Финалисты программы представят свои технологии 19 ноября 2019 года в технопарке "Сколково".