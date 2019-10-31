Китайская компания построит кольцевую дорогу вокруг Киева

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Строительство Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева должно начаться в следующем году. Такие планы в среду озвучил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий после подписания меморандума о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd.

"Мы очень рады, что китайская компания разделяет наши большие инвестиционные планы, - цитирует его сайт Министерства инфраструктуры. <...> - На Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами. Я верю, что наш совместный опыт будет положительный, мы сможем быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты и со следующего года приступить к строительству".

Стоимость первой очереди, а также параметры будущей трассы пока не определены. Известно только, что эта часть Большого кольца соединит две трассы: Киев - Одесса и Киев - Чоп идущих из украинской столицы на юг и юго-запад. Сейчас их соединяет Киевская кольцевая дорога, отделяющая столицу от области на расстоянии всего 10 км от исторического центра города.

Новая трасса, как планируется, разгрузит "старое" кольцо, прежде всего от грузового транспорта, следующего транзитом.