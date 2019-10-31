На рынке новостроек Москвы появились студии на 11 кв. метров

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Студии площадью 11,1 кв. м впервые появились на рынке новостроек массового сегмента Москвы в третьем квартале 2019 года. Об этом говорится в исследовании риэлтерской компании "Метриум".

"В III квартале на рынке столичных новостроек массового сегмента был побит антирекорд по площади жилья. В двух новых проектах в районах Западное Дегунино и Нижегородкий в продаже появились студии площадью 11,1 кв. м и 11,6 кв. м", - отмечается в исследовании.

При этом подобные квартиры по своей площади меньше, чем парковочные места для автомобилей, отмечают в компании. Согласно установленной норме, для машино-мест в паркингах минимально допустимая площадь составляет 13,25 кв. м при габаритах 5,3 х 2,5 м.

Эксперты компании подсчитали, что в 2012 году самым малогабаритным вариантом жилья в Москве была студия площадью 29,5 кв. м. К 2015 году этот показатель уменьшился до 22,2 кв. м. В 2016 году в продаже появились объекты площадью 20,9 кв. м, в 2017-2018 - 18 кв. м.

По данным аналитиков "Метриум", несмотря на уменьшение площади студий, на рынке наблюдается рост минимальной стоимости самых малогабаритных квартир. "Если в 2012 году студия площадью 29,5 кв. м. стоила 4,5 млн рублей (высокая стоимость обусловлена отделкой), а 1-комнатная квартира площадью 33,4 кв. м. обошлась бы в 3,36 млн рублей, то в 2019 году студия площадью 11,1 кв. м. стоит 3,13 млн рублей, а самая маленькая "однушка" (29 кв. м) - 4,25 млн рублей", - говорится в исследовании.

Как отметила управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая, чьи слова приводят в сообщении, продажа очень маленьких квартир - общемировая тенденция. В пример Литинецкая привела квартиры площадью 9 кв. м., продающиеся в Гонконге.

Микростудии на вторичном рынке

При этом эксперты агентства "НДВ-Супермаркет Недвижимости" отметили, что на рынке вторичной недвижимости Москвы стали выставлять на продажу студии площадью 10-15 кв. м с подведенными коммуникациями.

"Как правило, в такие студии переделываются комнаты в многокомнатных квартирах на первом жилом этаже. Если же его занимают магазины, подобные варианты встречаются на втором этаже. Более того, псевдостудии делают и на средних этажах в современных новых домах", - приводят в релизе слова руководителя отдела городской недвижимости агентства Елены Мищенко.

Она также отметила, что коммуникации обычно проведены в каждую комнату или продавцы обещают их подключить, когда во все такие студии въедут собственники. При этом по документам такие студии продают как долю. "Сделку предлагают провести договором дарения доли, что не законно, либо назначают дату сделки, когда все покупатели на "студии" найдены. На словах обещают узаконить коммуникации в каждой комнате. Но на практике я еще не встретила "студии" с узаконенным подведением коммуникаций", - добавляет Мищенко.

Наибольшее предложение на подобное жилье сосредоточено на юге Москвы в районах Бирюлево и Бутово, а также в Реутове. При этом цена на такую недвижимость примерно равна стоимости комнаты в конкретном районе, говорится в релизе. Например, такую студию в районе Люблино на Тихорецком бульваре, 4 на 1-м этаже 12-этажного панельного дома площадью 10 кв. м можно купить за 1,75 млн рублей.

По словам главы Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, действительно жилье в 15 кв. м можно назвать только псевдостудией. Он отметил, что по закону разделять многокомнатные квартиры в общедолевую собственность не запрещается. Однако сделать это можно только через суд.

"Вопрос только в том, каким образом они (продавцы недвижимости) разделили многокомнатную квартиру. Скорее всего, это незаконно, потому что на любую перепланировку необходимо получать разрешение. Есть несущие стены, есть много разных факторов, которые надо учитывать", - добавил Моор.