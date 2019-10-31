Венесуэла планирует в 2020 году проработать участие компаний из РФ в строительстве жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы рассчитывают в 2020 году проработать вопрос участия российских компаний в строительстве в стране жилья, в том числе социального, сообщил в четверг ТАСС министр жилищного строительства Венесуэлы Ильдемаро Вильяроэль на Всемирном дне городов в Екатеринбурге.

В среду 30 октября Вильяроэль провел встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым, по итогам которой глава Минстроя поручил профильным структурам министерства проработать предложения по участию российской стороны на рынке жилищного строительства Венесуэлы.

"В данный момент говорить об очень быстром приходе на венесуэльский рынок российских компании не приходится. Но мы ожидаем, что данная ситуация поменяется, и в следующем году мы сможем проработать данный вопрос", - сказал Вильяроэль.

По его словам, на данный момент компании из РФ не заходят на венесуэльский рынок из-за сложной геополитической ситуации. "Вчерашняя встреча [с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым] доказала нам, что была заложена база, чтобы в будущем это сотрудничество состоялось. Мы смотрим с оптимизмом на сложившуюся ситуацию, она должна закончиться в какой-то момент, и тогда наши двери будут полностью открыты для инноваций с российской стороны и подписания данного рода контрактов по участию российских компаний в "Великой миссии - жилье" (государственная программа по обеспечению граждан жильем - прим. ТАСС)", - отметил он.

Вильяроэль добавил, что в прошлом такой опыт сотрудничества уже применялся. Так, российские застройщики возвели около 2,5 тыс. домов в Венесуэле.

Всемирный день городов программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в 2019 году проходит в Екатеринбурге 31 октября. Такое решение было принято в марте 2019 года. Праздник отмечается с 2014 года. Соответствующую резолюцию утвердила Генассамблея ООН в 2013 году. В предыдущие годы главные события проходили в Шанхае, Милане, Кито и Ливерпуле.