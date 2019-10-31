ДОМ.РФ прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8,5% в 2020 году

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Ипотечные ставки в России могут опуститься до уровня 8,5-8,7% в 2020 году, говорится в сообщении аналитического центра ДОМ.РФ по итогам опубликования статистики ЦБ по выдаче ипотеки за девять месяцев 2019 года.

"По итогам года ожидается снижение инфляции ниже целевого уровня Банка России в 4%. Это означает, что потенциал снижения ставок и стоимости фондирования еще не исчерпан: уровень ипотечных ставок опустится до 8,5-8,7% уже в 2020 году", - говорится в сообщении.

Согласно данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября составила 9,68%, снизившись на 0,23 процентных пункта по сравнению с 1 сентября. Ставка по фактически выданным кредитам на первичном рынке составила на 1 октября 9,12% по сравнению с 9,35% на 1 сентября. Планомерное снижение ипотечных ставок в России продолжается с июня, следует из статистики ЦБ. За это время регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, что в свою очередь, приводило к корректировке ипотечных программ коммерческих банков.

По мнению генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, при сохранении текущей макроэкономической ситуации, ставки по ипотеке могут достигнуть исторического минимума уже в конце 2019 года.

"Текущая макроэкономическая ситуация в целом позволяет уже к концу этого года - началу следующего года обеспечить исторически минимальные уровни ипотечных ставок. Достижение этого уровня позволит не только обеспечить стандартный интерес к ипотечным продуктам, но и привлечет текущий отложенный спрос", - сказал Алексеенко.

Заведующий кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов считает, что тренд на снижение ставок сохранится, что в свою очередь, позволит достичь целевых значений национального проекта "Жилье и городская среда" (к концу 2024 она должна составить 7,9%). "В перспективе возможно, что ставка опустится ниже 8%. Очевидно, что тренд есть, зависит он от макроэкономических факторов. Но то, что мы видим наглядно - это снижение ключевой ставки и развитие рынка ипотечных ценных бумаг, которые в перспективе могут серьезно опустить стоимость кредитования", - пояснил Цыганов.

Развитие рынка ИЦБ приведет к снижению ставок

По словам экспертов, опрошенных ТАСС, помимо снижения ключевой ставки ЦБ и пересмотра прогноза по уровню инфляции, на ставки по жилищным кредитам будет, в частности, влиять формирование рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ).

"Рынок ИЦБ пока находится на стадии становления, и основные мероприятия по созданию соответствующих механизмов для роста рынка будут приходиться на 2020 год. В целом, если планы правительства и ключевых игроков рынка будут реализованы, то к 2024 году механизм ИЦБ поспособствуют снижению ипотечной ставки на 1,0-1,5%", - считает Николай Алексеенко из РАСК.

Его мнение разделяет руководитель направления анализа денежно-кредитной политики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев, однако он оценивает потенциальное снижение ставок в результате развития рынка ИЦБ в пределах 1%.

Спрос на ипотеку будет расти

По данным Банка России, за девять месяцев текущего года на 14% снизился объем выдачи ипотечных кредитов в количественном выражении (до 889,4 тыс.) и на 5% в денежном (до 1,96 трлн рублей). По данным аналитического центра ДОМ.РФ, главным образом это было связано со снижением объемов рефинансирования по выданным ранее кредитам.

"Снижение объемов выдачи вызвано сокращением объемов кредитов, выдаваемых на рефинансирование: за девять месяцев 2019 года, на эти цели выдано 44 тыс. кредитов на 98 млрд рублей (около 5% всей выдачи), в прошлом году - 133 тыс. кредитов на 266 млрд рублей", - отмечают в аналитическом центре.

По словам генерального директора РАСК Николая Алексеенко, этот тренд также может быть связан с формированием отложенного спроса на ипотечное кредитование. В прошлом году ставки увеличивались вслед за ключевой ставкой ЦБ, в этом году из-за корректировки этого показателя процент по ипотеке снижается, начиная со второго полугодия. Это заставило потенциальных заемщиков занять выжидательную позицию и дождаться наиболее выгодных условий.

По мнению руководителя направления анализа денежно-кредитной ЦМАКП Олега Солнцева, по мере снижения ставок по ипотеке спрос на жилищное кредитование будет расти. Он считает, что такая тенденция проявится этой осенью.

"Сейчас ипотека дешевеет, и количество заемщиков должно возрасти. Но опять же, должно пройти время, прежде чем это удешевление скажется на поведении - около одного квартала с начала снижения ставок. Если у нас снижение ключевой ставки началось в июне, то уже сейчас должен произойти перелом тренда по количеству кредитов", - резюмировал Солнцев.