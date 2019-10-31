Стандарты нового умного района Екатеринбурга могут стать общероссийскими

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Технологии "Умного города", которые протестировал Академический район Екатеринбурга, могут стать частью федерального стандарта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом ТАСС в четверг рассказал президент девелопера проекта - группы "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

"В рамках дискуссий, которые сейчас идут с разработчиками, мы предложили внедрить в федеральный стандарт опции "Умного города", которые присутствуют в нашем проекте. Например, это международные зеленые нормативы. Речь также идет о системах энергосбережения и безопасности", - сказал Голубицкий в ходе объезда министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым знаковых объектов строительства Екатеринбурга.

Он напомнил, что Академический строится как пилотный для России проект умного района. В частности, купольные видеокамеры (около 4 тыс.) расположены по периметру домов, охватывают внутридворовое пространство, входы в подъезды, холлы, лифты, выходы на кровлю. Система регулирования тепла и диспетчеризация позволяют в удаленном режиме собирать показания общедомовых и индивидуальных приборов учета, следить за безаварийной работой всех внутридомовых систем, исключая потери ресурсов. Благодаря умным системам итоговые цифры в квитанциях за услуги ЖКХ у жителей Академического ниже в среднем на 20%, чем платежки в городе.

"Мы посмотрели элементы "Умного города", которые внедрены в районе - это благо в проектах комплексной застройки. И они очень важны, поскольку делают жизнь людей более комфортной", - сказал Якушев.

О стандарте

Стандарт комплексного развития территорий разработан ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России. Это стратегический документ, задача которого - обеспечить эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Применение стандарта позволит задать новый уровень качества городской среды. Кроме того, стандарт содержит разделы, посвященные проектированию жилой застройки, в том числе с рекомендациями планировок квартир.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, выступая в начале октября на правительственном часе в Госдуме, отмечал, что стандарт комплексной застройки и освоения территорий, который сейчас носит рекомендательный характер, станет в России обязательным с 2021 года.