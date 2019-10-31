Проекты благоустройства в Хабаровском крае в этом году выполнят без срывов

ТАСС, 31 октября. Проекты приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Хабаровском крае, где в прошлом году не были своевременно выполнены работы по двум объектам, по итогам этого года будут реализованы без срывов. Об этом сообщил журналистам в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин.

"[Участвует в программе в этом году] 131 объект - больше, чем в прошлом году. Участвовало 39 муниципалитетов, потрачено 483 млн рублей. Основные средства, конечно, федерального бюджета: это федеральная программа, это национальный проект. Таких проблем, как в прошлом году, когда у нас две территории остались не выполнены, в этом году не будет", - казал он.

Тюрин пояснил, что в прошлом году работы на территориях не были выполнены в срок и перешли на 2019 год из-за того, что подрядчик не смог вовремя решить проблему с асфальтом.

Эту ситуацию отметил и заместитель главы Минстроя России Максим Егоров, осмотревший в четверг несколько благоустраиваемых общественных пространств в Хабаровске. Однако Егоров подчеркнул, что в этом году Хабаровский край не является одним из отстающих субъектов по выполнению программы. "Все те проблемы, которые были в прошлом году, и общественные территории - исправлены. В этом году вы у нас идете в графике, и, могу сказать, что вы в "хорошистах", - сказал он, пояснив, что показателем эффективности благоустройства служит его востребованность у жителей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.