Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проекты благоустройства в Хабаровском крае в этом году выполнят без срывов

В этом году в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" участвуют 39 муниципалитетов региона, на его реализацию направили 483 млн рублей

ТАСС, 31 октября. Проекты приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Хабаровском крае, где в прошлом году не были своевременно выполнены работы по двум объектам, по итогам этого года будут реализованы без срывов. Об этом сообщил журналистам в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин.

"[Участвует в программе в этом году] 131 объект - больше, чем в прошлом году. Участвовало 39 муниципалитетов, потрачено 483 млн рублей. Основные средства, конечно, федерального бюджета: это федеральная программа, это национальный проект. Таких проблем, как в прошлом году, когда у нас две территории остались не выполнены, в этом году не будет", - казал он.

Тюрин пояснил, что в прошлом году работы на территориях не были выполнены в срок и перешли на 2019 год из-за того, что подрядчик не смог вовремя решить проблему с асфальтом.

Эту ситуацию отметил и заместитель главы Минстроя России Максим Егоров, осмотревший в четверг несколько благоустраиваемых общественных пространств в Хабаровске. Однако Егоров подчеркнул, что в этом году Хабаровский край не является одним из отстающих субъектов по выполнению программы. "Все те проблемы, которые были в прошлом году, и общественные территории - исправлены. В этом году вы у нас идете в графике, и, могу сказать, что вы в "хорошистах", - сказал он, пояснив, что показателем эффективности благоустройства служит его востребованность у жителей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Медведев освободил от должности первого замглавы Минстроя Леонида Ставицкого
В распоряжении говорится, что он переходит на другую работу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС