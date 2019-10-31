Медведев освободил от должности первого замглавы Минстроя Леонида Ставицкого

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении от должности первого заместителя главы Минстроя в связи с переходом на другую работу. Документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Освободить Ставицкого Леонида Оскаровича от должности первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Ставицкий курировал департамент разрешительной деятельности и контроля.

Леонид Ставицкий родился в 1958 году в Москве. В 2000 году был назначен первым заместителем министерства строительства Московской области. С 2002 по 2013 год возглавлял Звенигород. С 2013 года Ставицкий занимал должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Заслуженный строитель РФ. Неоднократно отмечен благодарностями президента РФ. Награжден двумя медалями "Участнику контртеррористической операции на Кавказе" и другими ведомственными и региональными знаками отличия.