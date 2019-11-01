Список долгостроев на Кубани для завершения за счет бюджета утвердят до конца 2019 года

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают, что Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства утвердит до конца 2019 года перечень долгостроев в Краснодарском крае, завершением которых сможет заниматься созданный Фонд защиты прав участников долевого строительства Краснодарского края за счет привлечения бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщила депутат заксобрания Краснодарского края, секретарь комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Евгения Шумейко.

Власти Краснодарского края создали фонд защиты прав участников долевого строительства, чтобы решить проблему завершения долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Из регионального бюджета фонду выделен один миллиард рублей, из федерального в 2020 году будет привлечено около 4 млрд рублей. Кроме объектов жилищного строительства, при необходимости фонд будет также заниматься завершением строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, детских садов, школ, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры, подключением объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Организация будет финансироваться за счет средств федерального и краевого бюджетов и работать при поддержке Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Сейчас ведется обсуждение объектов, которые сможет взять на достройку новая организация, кроме бюджетных, средства на завершение строительства будут поступать в фонд из публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Предварительно, в ноябре состоится заседание Наблюдательного совета публично-правовой компании, на котором будет поднят вопрос проблемных объектов Кубани, включенных в обращение от региона. На данный момент застройщики более 25 объектов в Краснодарском крае находятся в стадии банкротства, эти объекты внесены в данный список для утверждения, список будет обновляться по мере банкротства застройщиков", - сказала Шумейко.

Она уточнила, что фонд на Кубани сможет перенимать имущество и имущественные права обанкротившихся компаний, выступать в роли застройщика и технического заказчика.

Краснодарский край находится на втором месте среди субъектов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. По уточненным данным, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 300 объектах долевого строительства. Инвестиционно привлекательными являются 112 объектов, для их завершения власти ищут инвесторов. Для решения проблемы обманутых дольщиков в регионе также планировали создать госкомпанию, которая займется заверением проблемных объектов. В 2019 году депутаты Краснодарского края приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, на эти цели до конца 2019 года будет направлено 1,5 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил дать возможность регионам достраивать долгострои за свой счет. В поручении говорилось о создании в регионах специализированных некоммерческих организаций (НКО), обеспечивающих завершение строительства таких объектов.