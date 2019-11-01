Функции первого замглавы Минстроя распределят между другими заместителями

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Обязанности первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого, освобожденного от должности 31 октября, будут распределены между другими заместителями до нового назначения, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя.

"Функции первого заместителя будут перераспределены между заместителями министра до нового назначения", - говорится в сообщении.

Накануне, 31 октября премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Ставицкого от занимаемой должности в связи с его переходом на новую работу.

Ставицкий занимал должность первого заместителя министра с декабря 2013 года. Он курировал работу департамента разрешительной деятельности и контроля, в также занимался реализацией программ оказания госуслуг в строительстве и разрешительной деятельности. Летом 2019 года во время паводка в Иркутской области Ставицкий возглавлял оперативную группу по ликвидации ЧС в регионе.