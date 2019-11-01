В ДОМ.РФ сообщили, что переход на эскроу практически не повлиял на цены на новостройки

"Переход на новый механизм финансирования жилищного строительства не повлек за собой рост цен на жилье, реализуемое по договорам долевого участия в строительстве <…> На 26 октября медианная стоимость 1 кв. м жилья в целом по России составила около 68 тыс. рублей, что всего на 3% выше значения на конец первого квартала 2019 года. Анализ построен на данных за январь-октябрь 2019 года - 482,8 тыс. реально заключенных ДДУ (договоры долевого участия) на квартиры жилой площадью более 33 млн кв. м и отражает реальные цены сделок", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при проведении исследования анализировались данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В релизе также говорится, что ранее участники рынка прогнозировали более значительный рост цен на жилье из-за того, что застройщикам теперь приходится привлекать заемные средства, а не использовать напрямую деньги дольщиков.

"Проектное финансирование стало для отрасли намного дешевле чем кредиты, которые привлекались застройщиками ранее. Это объясняется тем, что банк при выдаче кредита закладывает гораздо более низкий риск на реализацию проекта <…> Распространенный ранее "котловой способ", когда собранные средства от продаж квартир одного дома тут же использовались для строительства нового, приводил к тому, что при ухудшении экономической конъюнктуры или просто отставания продаж от запланированного графика дострой всех связанных проектов оказывался под угрозой. Банки учитывали эти риски в ставке. Это приводило к тому, что ставки по кредитам застройщикам составляли от 12 до 16%, в то время как сейчас они начинаются от 7,5%, а специальная ставка в части кредита, полностью обеспеченная взносами на счетах эскроу - от 4,5% и ниже", - говорится в сообщении.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) права собственности на первую квартиру. В сентябре вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что рост цен на новостройки после перехода на эскроу составил 7%.