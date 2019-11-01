Минстрой предложил увеличить возраст по программе улучшения жилья молодым семьям до 40 лет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Возрастной ценз участников государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей может быть увеличен с 35 до 40 лет. Такая мера поддержки содержится в проекте постановления правительства РФ, разработанном Минстроем, документ опубликован для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.

Министерство предлагает внести соответствующие поправки в правила предоставления и использования социальных выплат на покупку и строительство жилья для молодых семей, следует из пояснительной записки.

"Проект постановления предусматривает изменение возрастного ценза участников мероприятия с 35 лет до 40 лет", - говорится в пояснительной записке.

В ней также отмечено, что проект постановления разработан по поручению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой после обращений депутатов Государственной думы.