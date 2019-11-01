Программа "Молодая семья" может быть продлена после 2020 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноября. /ТАСС/. Программа по улучшению жилищных условий молодых семей может быть продолжена после 2020 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос о продлении государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей после 2020 года, на встрече со студентами Петрозаводского государственного университета.

"Программа по поддержке молодых семей действительно заканчивается, мы будем рассматривать вопрос о ее продлении, потому что тема актуальная, и ей еще далеко до своего решения", - отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент молодым семьям с детьми оказывается значительная поддержка со стороны государства. "Думаю, что такая программа будет продолжена, но хочу сказать, что для молодых семей с детьми очень много, что сейчас сделано, и помимо маткапитала, дополнительного вычета на третьего ребенка - 450 тыс. из суммы кредита, у нас есть льготная ипотека для молодых семей с детьми, у кого двое детей - 6%", - добавил Силуанов.

Ранее Минстрой предложил увеличить возрастной ценз участников государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей с 35 до 40 лет.

Молодые семьи могут получать социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Социальная выплата может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении индивидуального дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по жилищному кредиту, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту. Кроме того, выплаты могут быть направлены на покупку жилья у близких родственников участников программы.

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь доходы, позволяющие взять кредит или оплатить среднюю стоимость жилья, превышающую размер социальной выплаты. Если семья проходит отбор для участия в программе, ей выдается жилищный сертификат сроком действия не более семи месяцев. По данным Счетной палаты РФ, в 2018 году объем господдержки на улучшение жилищных условий молодых семей составил 4,3 млрд руб. В то же время в контрольном ведомстве отмечали, что бюджетные средства на поддержку приобретения или строительства жилья молодыми семьями не решают стратегических целей по их поддержке и улучшению демографической ситуации, поскольку из 219 тыс. участвующих в программе семей реальную помощь получают 14 тыс. в год.