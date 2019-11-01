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В Томской области расселили первые аварийные дома на средства национального проекта

На эти цели в регионе направили 18 млн рублей

ТОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Томской области расселили первые аварийные дома на средства национального проекта "Жилье и городская среда" в городе Асино. Из бараков, которым более 80 лет, в новый кирпичный дом переселили 10 семей, сообщил на церемонии заселения нового дома в пятницу вице-губернатор по строительству и инфраструктуре региона Евгений Паршуто.

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"Сегодня произошел старт государственной программы, имеющей огромное значение. И старт этой программе переселения дан в Асине, где квартиры в совершенно новом, комфортном доме получили 10 семей", - сказал Паршуто.

Как сообщил журналистам глава администрации Асина Андрей Костенков, расселенные бараки 1938 года постройки признаны аварийными еще в 2016 году. Переехали они в трехэтажную новостройку на въезде в райцентр, дополнительно утепленную по фасаду.

Как уточнили журналистам в пресс-службе администрации региона, благодаря этому расселению потребности города Асино полностью закрыты. На расселение 25 жильцов аварийных домов в Асине в рамках нацпроекта выделили 18 млн рублей. Помимо Асиновского района, программа расселения ветхих и аварийных домов в 2019 году затронет еще два муниципалитета - Томск и Чаинский район. На покупку квартир для переселенцев в этом году регион получил 507,8 млн рублей. С учетом областного софинансирования в этом году на расселение будет направлено 523,46 млн рублей.

Томская область получит 6,5 млрд рублей из федерального бюджета на расселение в 2019-2024 годах почти 7 тыс. человек из аварийных домов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Кроме того, региону необходимо до 2024 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" увеличить темпы строительства с 437 тыс. до 723 тыс. кв. м в год и возвести 3,7 млн кв. м жилья.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияТомская область
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