Благоприятной можно назвать городскую среду в 23% российских городов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Городская среда каждого четвертого российского города может быть названа благоприятной. К такому выводу пришли в Минстрое РФ по итогам исследования качества городской среды городов Российской Федерации, презентация которого прошла в пятницу в ТАСС.

"По итогам 2018 года доля городов с благоприятной городской средой составила 23%, 262 города у нас попали в этот индекс <...>. Среднее значение индекса по стране - 163 балла", - сказал, представляя итоги исследования, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Согласно результатам подсчета, опубликованным на сайте Минстроя, Москва набрала 276 баллов из 360 возможных в группе "крупнейшие города, находящиеся в условно комфортном климате". На второй строчке оказался Санкт-Петербург с показателем 238 баллов. На третьем месте по числу баллов расположился Екатеринбург с показателем 191. По 190 баллов получили Казань и Нижний Новгород, 189 баллов - Красноярск.

По словам Якушева, при расчете индекса специалисты использовали балльную систему. Так, за каждый из 36 индикаторов оценки город мог получить максимум десять баллов. "Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной", - отметил министр. Он также напомнил, что для корректного расчета индекса все 1114 городов были поделены на десять размерно-климатических групп.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко отметил, что индекс сформирован не по рейтинговому принципу. "Он не для соревнований. Это ориентир для губернаторов, мэров городов. Они могут посмотреть, какие приоритеты в будущем", - сказал он.

Об индексе

Рост качества городской среды в России - это одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда". Для оценки этого параметра правительство в 2019 году утвердило индекс качества городской среды, который состоит из 36 параметров. Список показателей индекса состоит из 36 позиций, которые включают в себя благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Индекс будут рассчитывать ежегодно. Его показатели влияют на размер субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Методика расчета индекса качества городской среды была разработана и утверждена Минстроем России совместно с коллегами из ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".