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Шесть регионов подписали соглашение с Фондом защиты прав дольщиков

Речь идет об Орловской, Нижегородской, Саратовской, Тамбовской, Оренбургской областях и Башкирии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Главы Орловской, Нижегородской, Саратовской, Тамбовской, Оренбургской области, Башкирии и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун заключили соглашение о софинансировании завершения строительства ряда проблемных домов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба фонда.

"Заключение соглашения предоставит регионам возможность для решения вопросов дольщиков через механизмы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства с привлечением средств Фонда, федерального и регионального бюджетов. В результате будут восстановлены права более 7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Сейчас создано 27 региональных фондов. Кроме того, 18 субъектов обеспечили средства в региональном бюджете для предоставления субсидии.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Для финансирования достройки проблемных объектов Фонду защиты прав дольщиков по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году выделено 16 млрд рублей. По поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается в первую очередь. В их числе Орловская, Нижегородская, Саратовская, Тамбовская, Оренбургская области и Республика Башкортостан.

Теги
Орловская областьНижегородская областьБашкортостанОренбургская областьСаратовская областьТамбовская область
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