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Участники жилищного кооператива "Остров" в Приморье вышли на пикет за достройку жилья

В полиции сообщили, что на пикет собралось около 100 человек

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Около 100 человек вышли в воскресенье на санкционированный пикет за достройку жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Остров" во Владивостоке. Как рассказала ТАСС член кооператива Марина Ващенко, цель мероприятия - привлечь внимание к проблеме и потребовать ускорения работы по сдаче в эксплуатацию домов.

ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года в Приморском крае на территории острова Русский. Строительство жилья все еще не завершено, договор о строительстве с компанией "Аркада" разорван по инициативе дольщиков из-за нарушения сроков и качества строительства. В сентябре генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник заявил, что на завершение строительства ЖСК "Остров" будет направлено 1,6 млрд рублей. Работы планировалось завершить в этом году.

"Мы перечислили компании "Аркада" очень большой аванс, это 60% от общей суммы строительства, это около 1,2 млрд рублей. В течение 2017 года строительство шло, появились первые 38 домов, но дальше появилось много брака при строительстве. Компания уже возвела стены, навесила фасад, а крышу не сделала, из-за чего в течение двух лет дома постоянно заливало дождями и жить в них просто невозможно будет. Весной этого года мы разорвали договоры о строительстве с "Аркадой", и у нас сейчас в арбитражном суде два иска против нее о возврате неиспользованных средств", - сказала Ващенко.

Она отметила, что ДОМ.РФ не оставляет членов кооператива, найден новый застройщик, однако в 2019 году дома явно сданы не будут. При этом общее число людей, входящих в семьи членов кооператива, составляет 1,3 тыс. человек, треть из них - дети, с которыми люди вынуждены жить на съемных квартирах.

По данным полиции, на пикет собралось около 100 человек.

В кооператив "Остров" вошли научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей. Кооперативу выделили 400,5 тыс. кв. м земли из федеральной собственности. Общее число пайщиков "Острова" - 378 человек. Строительство жилья началось в 2016 году, с февраля 2019 года достройку домов контролирует ДОМ.РФ.

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