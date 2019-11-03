Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

Для исследования использовались данные банка о количестве, сроке погашения и ежемесячных платежах по ипотечным кредитам за период с 1 января 2018 года до начала октября 2019 года, а также данные Росстата о средней зарплате в 2019 году и средней цене квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости за 2018-2019 годы.

Так, в Уральском федеральном округе ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в среднем составляет 42% от зарплаты.

На втором месте по доступности ипотеки Центральная Россия, на третьем - Сибирь.

А в Москве и на Юге России ежемесячно на обслуживание кредита уходит около 60% зарплаты.

"Внутри регионов есть свои лидеры по доступности и недоступности жилья с точки зрения цены и дохода. Легче всего в этом смысле приходится жителям Сургута, Миасса и Сыктывкара - заработные платы на севере традиционно выше, а цены на жилье не самые высокие по России. Дороже всего относительно средних зарплат жилье будет стоит жителям подмосковных Химок, Сочи и Калининграда. Москва оказалась примерно в середине рейтинга: средний ежемесячный платеж в городе - 50,6 тыс. рублей, что составляет чуть больше половины средней зарплаты", - уточняется в исследовании.