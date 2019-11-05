"Известия": крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке

ТАСС, 5 ноября. Крупнейшие российские банки, имеющий широкую региональную сеть, отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, пишет во вторник газета "Известия".

Издание отмечает, что жалобы на отказ крупных банков выдавать такие кредиты появились на специализированных форумах. Так, например, взять льготный жилищный кредит под 5-6% годовых не получится в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке. В колл-центрах данных кредитных организаций "Известиям" подтвердили невозможность использовать маткапитал для первоначального взноса, объяснив это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ (ПФР) переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

В свою очередь, в Сбербанке газете сообщили, что принимают эти средства для льготного жилищного кредитования семей с детьми, однако при условии, что застройщик подождет, пока ПФР перечислит ему деньги. Однако строительные компании, как правило, не согласны ждать поступления средств. При этом не очень крупные банки принимают материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной программе. Например, банк "Дом.РФ", Абсолют Банк, "Уралсиб", "Возрождение", "Зенит", крымский РНКБ, татарстанский "Ак Барс".

В пресс-службе ЦБ "Известиям" заявили, что крупные кредитные организации, не принимающие маткапитал для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон: гражданин может получить деньги за рождение второго и последующего ребенка только после того, как подаст в ПФР заявление с просьбой выделить эти средства на улучшение жилищных условий, но перечислят их только по факту сделки с недвижимостью.