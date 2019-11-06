Минстрой внесет изменения в свод правил об ограничителях на окнах для детей до конца года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Изменения, регламентирующие установку ограничителей на окна квартир в новостройках для безопасности детей, планируются внести в свод правил в декабре 2019 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

"Задачу мы начали решать в апреле этого года. Сейчас свод правил проходит финальную стадию согласования. И в этом году, в декабре, мы этот свод выпустим. Он вступит в действие, если правительство не примет другого решения, через полгода", - сказал замминистра.

Волков уточнил, что требование по установке ограничителей на полное открытие створок окон коснется только строящихся зданий. По его словам, реализовать такие решения в существующих зданиях "на всю страну" сложнее. "А для новых мы приняли такое решение и его реализуем. Мы фактически для них вводим обязательность установления этих блокираторов", - пояснил замминистра.

По его словам, вопрос об установке ограничителей на окна решается уже много лет - первый стандарт, который регламентирует установку этих устройств, появился 10 лет назад. "Мы шаг за шагом ужесточаем требования, которые в наших сводах правил содержатся", - подчеркнул Волков.

Он добавил, что также планируется увеличить высоту ограждений в квартирах, где проектом предусмотрены окна до пола.

В середине августа детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с рядом предложений по профилактике выпадения детей из окон. Среди них - закрепить обязательство застройщика устанавливать на все оконные конструкции специальные устройства для предупреждения случайного выпадения (сейчас эта мера предусмотрена только для окон, подоконник которых ниже центра тяжести большинства взрослых людей), а также ввести ГОСТ, устанавливающий, что оконные блоки должны быть укомплектованы типовыми замками безопасности. По данным Кузнецовой, в 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, в 2018 году - 905, число погибших выросло со 106 до 123 человек.