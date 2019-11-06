За два года в Махачкале должны расселить из аварийного жилья около 60 человек

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Трудностей в реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Дагестане по нацпроекту "Жилье и городская среда" в этом году нет. Об этом сообщили в среду ТАСС в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) республики.

Фонд ЖКХ опубликовал результаты выполнения федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно этим данным, Дагестан, как и все остальные регионы Северного Кавказа, не приступил к расселению аварийного жилья в 2019 году.

"Для реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Республике Дагестан" с Минстроем России 31 января 2019 года заключено соглашение. Целью проекта является расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, площадью 3 тыс. 394 кв. м, в котором проживают 262 человека. Трудности в реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Дагестане в 2019 году отсутствуют", - сказал представитель министерства.

По его словам, участниками программы являются жители Махачкалы и Унцукульского района, где предстоит расселить семь многоквартирных домов общей площадью более 2,87 тыс. кв. м и один дом площадью 523 кв. м соответственно. "Возможные риски, влияющие на отставание в реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019 году, не выявлены. В 2019-2020 годах планируется расселить из аварийного жилищного фонда площадью более 800 кв. м на территории Махачкалы 57 человек (19 семей), до конца года должно быть расселено 110,9 кв. м", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что способ переселения по этапу 2019-2020 годы программы - выкуп жилых помещений у собственников. "По итогам проведения оценки жилых помещений администрацией Махачкалы до 1 декабря 2019 года с переселяемыми гражданами будут заключены договоры на выкуп жилых помещений в аварийных домах", - пояснил представитель Минстроя региона.

Ранее сообщалось, что общий объем средств на реализацию программы составляет более 110,8 млн рублей, из которых более 95 млн рублей - средства Фонда реформирования ЖКХ, еще свыше 15 млн рублей - средства республиканского и муниципальных бюджетов.

О нацпроекте

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. человек. При этом эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годы.

Также к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Кроме того, планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.