ЦБ: на счета эскроу по новой схеме финансирования строительства привлечено 67 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 67 млрд рублей уже привлечено на счета эскроу в рамках проектного финансирования строительства жилья. Об этом сообщила на заседании Совета Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы отслеживаем переход на эскроу-счета и проектное финансирование. Сейчас открыто более 20 тыс. эскроу-счетов граждан и привлечено средств на сумму 67 млрд рублей. И это является одной из баз для выдачи кредитов строительным компаниям", - сказала Набиуллина.

Вместе с этим, по словам главы регулятора, банки выдают строительным компаниям в разы больше кредитов, общая сумма которых достигла 596 млрд рублей.

Проектное финансирование строительства жилья

С 1 июля 2019 года российские застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.