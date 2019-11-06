Минстрой допустил возможность полного пересмотра Градостроительного кодекса

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ допускает возможность полной переработки Градостроительного кодекса для того, чтобы его упростить. Об этом сообщил в среду журналистам в кулуарах форума "Строительная отрасли. Горизонт 2030" замглавы министерства Дмитрий Волков.

Он отметил, что изменения в документ вносятся очень часто. Это приводит к тому, что в кодексе прописываются мелкие и несущественные моменты, при этом основные нормы становятся малопонятными. "Градостроительный кодекс был переписан весь за 10 лет и в этом смысле он утрачивает свою значимость. Это означает, что неизбежно встает вопрос о том, что нужно его переписывать. Это очень амбициозная задача, она пока не поставлена, это только идея, но она все более настойчиво стучится в нашу дверь", - сказал Волков.

Замминистра уточнил, что речь может идти о новой версии кодекса, которая будет проще и короче. В свою очередь президент Национального объединения строителей Антон Глушков отметил, что применение "регуляторной гильотины" также вызывает необходимость пересмотра Градостроительного кодекса.

"К таким радикальным мерам толкает в том числе "регуляторная гильотина", которая упраздняет обязательное действие всех подзаконных актов до 2021 года. Фактически остается чуть больше года, чтобы Градостроительный кодекс стал четким и понятным, потому что любое изменение [одной статьи кодекса] существенно влияет на другие статьи, создает коллизии", - сказал Глушков.

Градостроительный кодекс - нормативный акт, который регулирует градостроительные и связанные с ними отношения в России. Документ был принят в 2004 году.