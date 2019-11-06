В Белгородской области построили первый дом по ипотеке на ИЖС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Первый дом сдан в эксплуатацию в рамках сотрудничества между Банком ДОМ.РФ и правительством Белгородской области с целью развития комплексной жилой застройки для загородного строительства, сообщила в среду пресс-служба финансовой организации.

В апреле 2019 года вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил Минстрою, Минпромторгу, Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и банков разработать инструменты финансовой и правовой поддержки развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В их число должен войти вопрос ипотечного кредитования на строительство частных домов.

"Сдан первый дом в рамках ипотеки на индивидуальное жилищное строительство от Банка ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.

Дом построен в поселке Новосадовый Белгородской области ипотечной корпорацией (АО "БИК"), которую банк аккредитовал в июле 2019 года в качестве застройщика и основного ипотечного партнера в регионе. Дом представляет собой типовой проект, в соответствии с ним будут застраиваться остальные участки поселка. В настоящий момент АО "БИК" строит еще пять домов.

"Белгородская область стала одним из пилотных регионов для реализации Банком ДОМ.РФ ипотеки на ИЖС. Мы видим потенциальный спрос на продукт на рынке, планируем масштабировать его на другие регионы и привлекать к реализации другие строительные компании", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова.

Условия программы

Кредит на приобретение участка и строительство на нем дома предоставляется гражданам сроком до 30 лет по ставке от 11% годовых. Минимальный первоначальный взнос - 20% от совокупной стоимости участка и строительства. Максимальная сумма кредита - 30 млн рублей для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 10 млн рублей - для остальных регионов. На этапе строительства залогом по кредиту будет участок, после завершения стройки и оформления собственности на дом - участок вместе с домом. Для получения кредита заемщик должен заключить договор строительного подряда с аккредитованным банком застройщиком.

Для участия в совместных проектах застройщик должен пройти аккредитацию банка и защитить проектную документацию. Кроме того, должно быть предусмотрено подведение коммуникаций к строящемуся дому, включая электричество, воду, отопление, канализацию и газ. "Такие высокие стандарты предъявляются банком для обеспечения качественной загородной застройки, в том числе в рамках национальных проектов, целью которых является предоставление россиянам качественного, доступного и удобного жилья", - поясняется в сообщении.

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м с 2024 года.