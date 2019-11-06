Минстрой применит новую методику оценки проектов благоустройства городов в 2020 году

ТУЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Эксперты Минстроя РФ применят новую методику оценки при проведении всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда". Критерии отбора детализированы и будут оцениваться баллами, что сделает конкурс максимально прозрачным, сообщил журналистам руководитель экспертной группы конкурса "Малые города и исторические поселения" Минстроя РФ Артем Гебелев в среду в Туле на семинаре по подготовке к конкурсу.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ Владимира Путина, проводится с 2018 года. Призовой фонд конкурса, в котором могут участвовать малые города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения, составляет 5 млрд рублей в год.

"Мы существенно детализировали параметры, по которым проекты оценивают эксперты конкурса для того, чтобы оценка не была субъективной - нравится, не нравится, похожа на идеальный вариант или нет, а была максимальной четкой. Каждый критерий детализирован, в нем содержится от трех до девяти пунктов, которые жюри оценивает по балльной системе - ноль баллов, 0,5 балла и 1 балл, которые в итоге суммируются. Это сделает систему оценки проектов максимально прозрачной и открытой ", - сказал Гебелев.

По словам заместителя директора "Проектной дирекции" Минстроя РФ Джемала Сурманидзе, эксперты конкурса также будут оценивать качество общественного обсуждения проектов благоустройства и их сочетание с задачами сохранения исторического наследия городов. "Мы оцениваем, как люди вовлекались, насколько место благоустройства было интересно, любопытно горожанам, как они его обсуждали. Оценивается правильно ли выбрано место, ведь можно выбрать его на окраине, и это даст один эффект, а можно - в центре, и будет другой эффект. <...> Один из критериев оценки - сохранность исторического наследия, потому все проекты будут пропущены через фильтр, если проект, как бы он не был красив, угрожает тому, что город хочет сохранить, он будет получать низкие баллы, или будет блокироваться", - отметил Сурманидзе.

Конкурс проектов создания комфортной городской среды с реализацией в 2020-2021 годах стартовал 23 октября, итоги станут известны после 1 марта 2020 года. За два предыдущих года экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года - более 1 трлн рублей.