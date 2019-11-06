Суд позволил Фонду дольщиков выплатить деньги вместо постройки домов на месте ЛЭП в Химках

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получил право выплатить компенсацию дольщикам двух непостроенных домов жилого комплекса "Солнечная система" в Химках вместо их достройки. Об этом говорится в сообщении фонда.

"Солнечная система" - один из шести жилых комплексов, которые возводил до банкротства крупный подмосковный девелопер Urban Group. На момент банкротства застройщика комплекса продажи велись в шести корпусах комплекса, причем строительство двух из них не начиналось. Эти дома были спроектированных прямо под существующими ЛЭП, однако застройщик утверждал, что имеется возможность переноса линий.

"Арбитражным судом Московской области принято решение вернуть в конкурсную массу домов № 2 и № 7 ЖК "Солнечная система" и земельные участки, на которых они расположены. Теперь к данным объектам обанкротившегося застройщика Urban Group будут применены механизмы по выплате компенсаций, что позволит восстановить права дольщиков с опережением графика", - говорится в сообщении.

После банкротства выяснилась крайняя сложность проекта переноса ЛЭП. В качестве альтернативы рассматривался вариант выплаты компенсации дольщикам за непостороенные квартиры, однако в итоге было решено все же строить эти дома. Для этого летом 2019 года фонд приступил к разработке проекта переноса линий электропередачи. Завершение проектных работ и получение положительного заключения было намечено на июнь 2020, затем было необходимо осуществить перенос, и только потом приступать к строительству домов, что могло сдвинуть сроки передачи квартир на четыре года.

Однако в июне 2019 года был принят федеральный закон, согласно которому фонд дольщиков может принимать решение о целесообразности финансирования завершения долгостроев, после чего фонд обратился в арбитражный суд Московской области с просьбой о частичной отмене решения передать застройщику имущество и обязательства перед дольщиками компании "Континент Проект" (застройщик ЖК "Солнечная система"), включенными в реестр требований по домам №2 и 7. Также фонд просил вернуть в конкурсную массу переданное имущество в отношении этих объектов, сообщал ТАСС.

"Вопрос величины компенсаций будет вынесен на наблюдательный совет фонда, через три недели после которого начнутся первые денежные выплаты. Компенсация будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых по характеристикам объектах, в соответствии с принятым в июне этого года 151-ФЗ. Размер и расчет этой суммы каждому дольщику будет доступен на сайте фонда", - отметили в фонде.

В общей сложности Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных жилых дома в шести жилых комплексах Urban Group. Речь идет о ЖК "Солнечная система", ЖК "Город-событие "Лайково", ЖК "Лесобережный", ЖК "Митино О2", "Опалиха "О3" и "Видный город".