"Известия": Минстрой предложил ремонтировать дома с высоким уровнем износа за счет граждан

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Отдельная подпрограмма капремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан. Об этом в четверг пишет газета " Известия " со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В октябре на заседании экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил, что ведомство рассматривает возможность выделения в отдельную подпрограмму домов с высоким уровнем износа (более 70%) в рамках программы капитального ремонта для предотвращения обветшания таких домов и их перехода в аварийное состояние.

В пресс-службе Минстроя изданию сообщили, что подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, - за счет граждан. В ведомстве добавили, что по решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.

Инициативу Минстроя обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Система региональных программ капремонта была запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны. Однако опубликованный в ноябре анализ Счетной палаты показал, что региональные программы капремонта не справляются со своими задачами.