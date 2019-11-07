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"Известия": Минстрой предложил ремонтировать дома с высоким уровнем износа за счет граждан

Отмечается, что по решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов
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© Артем Ленц/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Отдельная подпрограмма капремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В октябре на заседании экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил, что ведомство рассматривает возможность выделения в отдельную подпрограмму домов с высоким уровнем износа (более 70%) в рамках программы капитального ремонта для предотвращения обветшания таких домов и их перехода в аварийное состояние.

В пресс-службе Минстроя изданию сообщили, что подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, - за счет граждан. В ведомстве добавили, что по решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.

Инициативу Минстроя обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Система региональных программ капремонта была запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны. Однако опубликованный в ноябре анализ Счетной палаты показал, что региональные программы капремонта не справляются со своими задачами.

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Россия
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