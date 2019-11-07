Минстрой предложил комплексно благоустраивать кварталы городов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комплексный подход к капитальному ремонту, охватывающему целые кварталы, будет способствовать созданию комфортной среды в российских городах. Такое мнение высказал в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

"Капитальный ремонт территорий, капитальный ремонт квартальный <...> как угодно можно называть, но комплексный подход к развитию городских кварталов - тот подход, к которому мы должны стремиться", - сказал замминистра на пленарном заседании стратегической сессии "Капитальный ремонт территории. Синхронизация работ или проектное управление" на площадке Московского архитектурного института.

По словам Егорова, капремонт должен охватывать не только фасады домов, но и дворы, улицы, инженерные сети и прочее. Для этого необходимо грамотно координировать реализацию всех федеральных, региональных и муниципальных программ.

Замминистра также отметил, что практика такого комплексного капитального ремонта территории уже начинает зарождаться в ряде субъектов РФ, однако пока она не закреплена на законодательном уровне.