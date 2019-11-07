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Людей из ветхого жилья намерены расселить досрочно по нацпроекту в Ростовской области

Глава региона Василий Голубев сообщил, что за два года на переселение жителей из ветхого жилья направят около 1,2 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Поставленную по нацпроекту "Жилье и городская среда" задачу по переселению более 8 тыс. жителей Ростовской области из ветхого и аварийного жилья до 2024 года могут выполнить в течение трех лет. Об этом сообщил журналистам председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

"За почти десять лет предыдущих в области переселено 12,5 тыс. человек - это очень хороший результат. Национальным проектом сегодня чуть поменьше - 8,2 тыс. человек переселяется за пять лет, но область набрала хорошие темпы. Тот показатель, который стоял в этом году [по нацпроекту] он небольшой, поскольку только началась реализация проекта, но область уже семь раз его перевыполнила и идет хорошими темпами. <...> Мы надеемся, что эту цифры 155 тыс. кв. метров - это 8,2 тыс. человек - область сможет достичь досрочно, для этого нужно постараться, конечно, работать, но такая возможность у области есть", - сообщил он.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ближайшие два года на переселение жителей региона из ветхого и аварийного жилья будет израсходовано около 1,2 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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