Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство 7,9 млн кв. м жилья в 28 регионах РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ с начала 2019 года одобрил проектное финансирование для строительства 7,9 млн кв. м жилья в 28 регионах России. На эти цели выделено 326 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

"С начала 2019 года Банком ДОМ.РФ одобрено финансирование 98 проектов строительства жилья на сумму 326 млрд рублей. В рамках проектов банк профинансирует строительство 7,9 млн кв. м жилья в 28 субъектах Российской Федерации. В работе находятся еще 180 заявок от застройщиков на общую сумму 332 млрд рублей для строительства 5,1 млн кв. м жилья в 47 регионах России", - говорится в сообщении.

Как отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, чьи слова приводятся в сообщении, за четыре месяца после перехода на новую модель финансирования строительства жилья, Банк ДОМ.РФ стал одной из опорных кредитных организаций для стройотрасли.

Проектное финансирование Банка ДОМ.РФ получили уже более 40 российских застройщиков. Среди крупных строительных проектов - ЖК "Черная речка" в Санкт-Петербурге (выдано 12,9 млрд рублей), ЖК "Highland" в Москве (11,1 млрд рублей), ЖК "Микрогород "В лесу" в Красногорске (10,2 млрд рублей). Проекты малых и средних региональных застройщиков с суммой финансирования до 1 млрд рублей составляют 60% одобренных заявок.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отмечал, что Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ вошли в тройку банков-лидеров по работе с застройщиками и выдаче проектного финансирования. Банк ДОМ.РФ является уполномоченной кредитной организацией в строительной сфере.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.