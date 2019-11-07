Минстрой пояснил, что программа ремонта ветхого жилья не увеличит квартплату

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Проект закона о капитальном ремонте не предусматривает изменения размера взносов граждан на эти нужды, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя РФ.

"Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит, и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт", - говорится в сообщении.

В Минстрое также подчеркнули, что законопроект сохраняет все действующие гарантии прав граждан, проживающих в аварийном фонде, и предусматривает установление дополнительных мер государственной поддержки при переселении.

Газета "Известия" в четверг сообщила, что отдельная подпрограмма капитального ремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан.

Ранее замглавы Минстроя РФ Максим Егоров заявлял, что министерство рассматривает возможность выделения в отдельную подпрограмму домов с высоким уровнем износа в рамках программы капитального ремонта, тогда как действующее законодательство позволяет исключать дома с износом более 70% из этой программы.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В программы включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.