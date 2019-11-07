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Госдума поддержала включение местных чиновников в комиссии по приемке капремонта

Сейчас муниципальные власти исключены из процесса приемки работ по капремонту, что превратило процедуру приемки в формальность, отмечают авторы соответствующей инициативы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о включении представителей органов местного самоуправления в состав комиссий по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с первым зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Согласно тексту, помимо собственников квартир и представителей регионального оператора, теперь нужно будет включать в состав комиссии по приемке работ по капремонту представителя органов местного самоуправления.

Сейчас муниципальные власти исключены из процесса приемки работ по капремонту. По мнению авторов, это превратило процедуру приемки в формальность.

Законом также устанавливается месячный срок, в течение которого орган местного самоуправления принимает решение о проведении капитального ремонта в случае, если собственники его не приняли на своем собрании. Ожидается, что инициатива позволит оптимизировать сроки капремонта в многоквартирных домах и предотвратит их переход в категорию ветхих.

Теги
РоссияПахомов, Сергей Александрович
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