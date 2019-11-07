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Группа "ПИК" может запустить проекты в Саудовской Аравии в 2020 году

Ранее сообщалось о возможности строительства компанией завода в королевстве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "ПИК" может запустить проекты по строительству объектов в Саудовской Аравии в 2020 году. Об этом журналистам сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах форума "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее".

"Мы сейчас активно поддерживаем деятельность группы "ПИК". Мы считаем, что уже в следующем году [у группы] могут начаться проекты на территории Саудовской Аравии", - сказал он.

Ранее Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что РФПИ обсуждает с группой компаний "ПИК" возможность строительства завода в Саудовской Аравии, а также активное участие девелопера в программе строительства в этой стране.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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