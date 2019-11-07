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Граница между Россией и Северной Кореей внесена в Единый госреестр недвижимости

Теперь в единой базе содержатся пространственные данные о границе и сведения о приграничных земельных участках

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сведения о российско-северокорейской границе полностью внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила в четверг пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границе между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Речь идет о прохождении участка государственной границы, расположенного на территории кадастрового округа "Приморский", протяженностью 39,8 км (сухопутной и морской)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часть границы проходит по фарватеру реки Туманная (Туманган) и по ее устью в акватории Японского моря. Со стороны России к границе примыкает Хасанский район Приморского края, со стороны КНДР - город Насон.

В пресс-службе Федеральной кадастровой палаты пояснили, что "внесение сведений о границе в ЕГРН означает повышение наполняемости базы данных об этих объектах". Теперь в единой базе содержатся пространственные данные о границе и сведения о приграничных земельных участках.

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КНДРРоссия
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