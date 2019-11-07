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Субсидии на жилье за девять месяцев получили более 14,5 тыс. молодых семей

Наибольшее число субсидий было выплачено в Центральном федеральном округе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 14,5 тыс. молодых семей в России получили субсидии на улучшение жилищных условий по итогам трех кварталов 2019 года. Об этом говорится в сообщении Минстроя РФ со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Гордеева.

"За девять месяцев текущего года регионы выдали 14 523 свидетельства на получение субсидии", - приводятся в сообщении слова Гордеева.

Наибольшее число субсидий выплачено в Центральном федеральном округе: их получили 2977 семей, включая 884 многодетных. На втором месте по количеству выданных жилищных сертификатов - Сибирский федеральный округ, где субсидии предоставлены 2681 семье, в том числе 590 многодетным. На третьем месте оказался Приволжский федеральный округ с 2656 выданными свидетельствами на выплаты, в том числе для 1060 многодетных семей. В Уральском федеральном округе выдано 1616 свидетельств, в Южном - 1465, в Северо-Западном - 1169, в Северо-Кавказском - 905.

Молодые семьи могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Субсидия может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту. Кроме того, участники программы могут направить выплаты на покупку жилья у близких родственников.

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать доходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней стоимости жилья, превышающую размер социальной выплаты. Срок действия жилищного сертификата - не более семи месяцев. Возраст участников программы не может превышать 35 лет. Однако Минстрой предлагает увеличить этот порог до 40 лет. Соответствующий законопроект 1 ноября опубликован для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

По данным Счетной палаты РФ, в 2018 году объем господдержки на улучшение жилищных условий молодых семей составил 4,3 млрд рублей. В то же время в начале 2019 года в контрольном ведомстве отмечали, что бюджетные средства на поддержку приобретения или строительство жилья молодыми семьями не решают стратегических целей по их поддержке и улучшению демографической ситуации, поскольку из 219 тыс. участвующих в программе семей реальную помощь получают 14 тыс. в год.

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