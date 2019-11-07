Свод правил оценки состояния домов может быть утвержден до конца года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фонд ЖКХ ожидает выхода нового свода правил обследования домов для признания их аварийными до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

"Этот документ прошел публичные слушания, он общедоступен. В высокой степени готовности, предполагаем, что до конца года он выйдет. В него будет входить набор критериев, куда смотреть в доме при его проверке: какой размер трещины или какой прогиб балки свидетельствует о том, что дом является аварийным, какое сочетание этих элементов свидетельствует об аварийности дома", - пояснил Рурин.

Ранее ТАСС сообщал, что Фонд ЖКХ разработал новый свод правил, в который входят упрощенные критерии и процедуры обследования домов для признания их аварийными. Сообщалось, что новая система оценки состояния домов будет более быстрой и дешевой по сравнению с действующей.

В июне пресс-служба фонда сообщила о завершении работы над первой редакцией свода правил "Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ветхого состояния", после чего документ был направлен в Росстандарт для прохождения публичных слушаний. Как следует из пояснительной записки, действие свода правил распространяется на оценку технического состояния домов не выше пяти этажей. В документе прописаны требования к составу работ по техническому освидетельствованию зданий, правила обработки результатов осмотра и измерений. Критерии аварийности и ограниченной работоспособности строительных конструкций прописаны для каждого вида материалов - железобетона, кирпича и дерева. Также указано, что новая процедура обеспечит единый подход к этим работам и повысит их объективность и достоверность.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019-го по 2021 год включительно, уточняется в документе.