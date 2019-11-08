В Якутии до конца года введут в эксплуатацию семь многоквартирных долгостроев

ТАСС, 8 ноября. Семь из 18 попавших в реестр проблемных многоквартирных жилых домов, строящихся с долевым участием, введут в эксплуатацию в Якутии до конца 2019 года, сообщил ТАСС министр строительства республики Павел Аргунов.

"В настоящий момент в Едином реестре проблемных объектов имеются 18 объектов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), по которым были заключены 1234 договора долевого строительства <...> В 2019 году будут введены в эксплуатацию два 4-квартирных дома селе Чурапча, один 89-квартирный дом, один 18-квартирный дом в селе Бердигестях, а также один многоквартирный дом застройщика "Товары Саха Якутместпром", - говорится в сообщении.

Помимо 660 млн рублей, выделенных Фондом защиты прав дольщиков, 57,4 млн рублей будет предоставлено из республиканского бюджета для компенсаций обманутым дольщикам, включенным в реестр требований кредиторов по трем недостроенным домам компании ООО "Симиир" и одному объекту ООО "Монолит-Строй". Готовность этих домов оценивают менее чем на 10%, в связи с чем и было принято решение предоставлять дольщикам компенсационные выплаты.

Кроме этих средств, 37,1 млн рублей будут предоставлены пострадавшим от двойных продаж на объектах трех застройщиков. Еще на одном объекте будет заменен застройщик, дом будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Ранее сообщалось, что Якутия стала одним из первых регионов, который подписал соглашение с Фондом защиты прав дольщиков. Сообщалось, что из Фонда будет выделено 660 млн рублей, которые будут направлены на выплату компенсаций обманутым дольщикам.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Для финансирования достройки проблемных объектов Фонду защиты прав дольщиков в 2019 году выделено 16 млрд рублей, утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается в первую очередь. В их числе - Якутия.