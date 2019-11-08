Властям хотят запретить изымать дома до внесения границ земли под ними в ЕГРН

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия" в пятницу внесла в Госдуму законопроект, который запрещает изымать многоквартирные дома до передачи уполномоченными органами власти сведений о границах расположенных под ними земельных участков в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами проекта выступили глава думских справороссов Сергей Миронов, руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Сергей Неверов, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Согласно действующим нормам, органы власти обязаны утверждать границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. Если этого не было сделано до 1 марта 2005 года, то есть до вступления в силу Жилищного кодекса, уполномоченные органы должны провести межевание участка и его постановку на кадастровый учет. Это имеет крайне важное значение в случаях, когда, к примеру, владельцам квартир выплачивается компенсация при признании дома аварийным или его изъятии, так как сумма начисляется исходя из рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном доме, в том числе стоимости земельного участка.

"Однако при расчете компенсаций далеко не всегда учитывается стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Просто потому, что ответственные чиновники не потрудились вовремя разметить этот участок и поставить его на кадастровый учет", - заявил журналистам Миронов. "Наш законопроект запрещает изъятие земельного участка до тех пор, пока сведения о нем не занесены в Единый государственный реестр недвижимости", - пояснил он.

Как заявил в свою очередь Крашенинников, "эта норма позволит снизить число споров о размере возмещения и обеспечить гарантированное Конституцией РФ право собственников изымаемых помещений в многоквартирных домах на получение равноценного возмещения". Законопроект также призван решить проблему образования земельных участков по контуру дома. Такая распространенная практика, по словам депутата, "приводит к нарушению прав собственников помещений на наличие необходимой для эксплуатации дома придомовой территории, а в случае изъятия жилых помещений существенно уменьшает размер возмещения". В связи с этим авторы предлагают ввести прямой запрет на образование участков по границе расположенного на нем дома.