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Сорвавшие выполнение проектов регионы не будут участвовать в конкурсе благоустройства

По словам вице-премьера Виталия Мутко, субъекты смогут присоединиться к конкурсному отбору после устранения отставания по срокам

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Регионы, которые не смогли реализовать проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не будут допущены к новому конкурсному отбору, сообщил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко на заседании проектного комитета нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Регионы, которые реализуют проекты с нарушением сроков, не смогут принять участие в конкурсе", - сказал Мутко. Он добавил, что, когда отставание будет устранено, субъекты вновь смогут участвовать в конкурсном отборе.

Как следует из презентации вице-премьера к заседанию, на 1 ноября 10 проектов, победивших в конкурсе 2018 года, имеют низкую степень реализации.

Наименьшую готовность имеет проект благоустройства городского парка в Гороховце Владимирской области, где работы выполнены всего лишь на 4%.

В число отстающих по реализации проектов благоустройства также попали города Камызяк Астраханской области (31%), Касимов Рязанской области (40%), Плес Ивановской области (40%), Опочка Псковской области (41%), Горно-Алтайск (45%), Октябрьск Самарской области (49%), Суздаль Владимирской области (50%), Калач Воронежской области (58%) и Торжок Тверской области (60%).

Итоги первого конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. Было принято решение, что конкурс станет ежегодным. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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