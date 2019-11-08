Эскроу-счета используются в каждом шестом проекте долевого строительства в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Каждый шестой проект в области долевого строительства в Приморье реализуется с использованием эскроу-счетов, сообщили ТАСС в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

"В настоящее время на территории края осуществляется строительство 63 проектов 44 застройщиками, из них девять застройщиков по 10 проектам привлекают денежные средства (проектное финансирование) кредитных организаций на строительство с использованием счетов эскроу", - сообщили в инспекции, уточнив, что в рамках 63 проектов возводится 853 тыс. кв. м жилья без учета проблемных объектов. С использованием эскроу-счетов строится 147,1 тыс. квадратных метров.

Проектное финансирование в регионе активно предоставляет Сбербанк, который аккредитовал в Приморье восемь застройщиков, одна компания получила положительную аккредитацию Банка ДОМ. РФ, уточнили в инспекции. Это вдвое больше, чем, например, в Крыму, где первые договоры по эскроу заключили четыре фирмы. По данным Центробанка на конец сентября, в крае было заключено 17 кредитных договоров, больше всего на Дальнем Востоке, остатки средств на счетах эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве составляли 99,2 млн рублей.

Вице-президент Российского союза строителей Николай Глушков сообщил ТАСС, что определенные выводы о статистике использования счетов эскроу можно будет сделать в конце года, на данный момент показатель Приморья соответствует среднему по стране. "Думаю, что 10%, не больше. <...> Надо дождаться завершения статистического периода, каковым будет конец 2019 года", - сказал Глушков, комментируя статистику использования счетов эскроу в стране.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. По данным краевого Фонда обманутых дольщиков, в Приморье насчитывается более 3 тыс. человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, официально долгостроями признаны 29 объектов.

В 2019 году из казны Приморья на помощь обманутым дольщикам было выделено более 1,5 млрд рублей, куда входит субсидия фонду поддержки обманутым дольщикам Приморского края (региональная структура, занимающаяся проблемными домами) в размере 750 млн рублей. На эти средства фонд к концу 2019 года планирует завершить строительство как минимум пяти проблемных домов. По результатам экспертизы и проведения сметы объектов на завершение строительства проблемных объектов в 2020 году необходимо еще 2,6 млрд рублей.