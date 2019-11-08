Фонд дольщиков планирует подписать соглашения о субсидиях с 25 регионами до конца года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков планирует до конца 2019 года подписать соглашения о софинансировании строительства проблемных домов в 25 регионах. Об этом сказал генеральный директор фонда Олег Говорун на заседании проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда".

"[До конца года планируем выйти на подписание соглашений] с 25 субъектами", - отметил Говорун, отвечая на соответствующий вопрос вице-премьера Виталия Мутко.

Он добавил, что на сегодня фонд заключил 13 подобных соглашений на сумму 3,5 млрд рублей. Кроме того, создано 27 региональных фондов. 19 субъектов обеспечили средства в региональном бюджете для предоставления субсидии, сказал Говорун.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Для финансирования достройки проблемных объектов Фонду защиты прав дольщиков по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году выделено 16 млрд рублей. По поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается в первую очередь. В их числе Орловская, Нижегородская, Саратовская, Тамбовская, Оренбургская области и Республика Башкортостан.