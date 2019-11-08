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Власти Ленобласти работают над снижением дисбаланса ввода жилья и соцобъектов

Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что после устранения отставания, область продолжит наращивать темпы жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области обозначило приоритетность сокращения дисбаланса между объемами ввода жилья и социальных объектов в ближайшие несколько лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на заявление губернатора региона Александра Дрозденко.

В пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко обратился в Банк России и Минфин с просьбой выявить причины падения объемов выдачи ипотечных кредитов в Ленинградской, Кировской, Томской и Самарской областях. По его оценкам, снижение показателя вызвано сокращением объемов строительства нового жилья.

"Задача властей Ленинградской области на ближайшие несколько лет - ликвидация дисбаланса социальных объектов и жилья в новостройках региона. После того, как отставание будет устранено, область продолжит наращивать темпы жилья", - приводит пресс-служба слова Дрозденко, озвученные им в ходе видеоконференции с Мутко в пятницу.

Губернатор Ленинградской области напомнил, что регион занимает лидирующую позицию по вводу нового жилья в России. В 2018 году в Ленинградской области было введено около 2,6 млн кв. м жилья. В 2020 году, согласно прогнозам комитета государственного строительного контроля и государственной экспертизы Ленинградской области, запланирован ввод 2,4 млн кв. м.

По итогам 2019 года планируется ввод 20 детских садов и завершение строительства трех школ. В 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию еще 18 объектов образования.

Регион также участвует в федеральной программе "Стимул", направленной на развитие жилищного строительства в кварталах массовой жилой застройки и предусматривающей одновременный ввод в эксплуатацию домов и образовательных учреждений. По программе областные власти перевыполнили целевой план на 23,5%, отмечают в пресс-службе правительства. В эксплуатацию введено 463,6 тыс. кв. м жилья. В 2020 году в рамках программы направят 1,9 млрд рублей на строительство шести школ на 5015 мест и трех детских садов на 845 мест.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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