Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В КЧР в 2019 году будет введено более 220 тыс. кв. м жилья по нацпроекту

До конца года в республике планируют завершить благоустройство 12 общественных и 60 дворовых территорий в 15 населенных пунктах

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики намерены ввести в эксплуатацию более 220 тыс. кв. метров жилья в 2019 году по национальному проекту "Жилье и городская среда", написал в пятницу глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня, в режиме видеоконференцсвязи, вице-премьер РФ Виталий Мутко обсудил с регионами реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда". В Карачаево-Черкесии работа ведется по всем целевым направлениям нацпроекта. В этом году в Усть-Джегуте из аварийного жилья будет переселено 16 человек, до 2024 года переселим 172 жителя. По направлению "строительство жилья" в текущем году в северном микрорайоне Черкесска мы строим комплекс "школа плюс детский сад" на 1050 мест, пятикилометровый участок дороги и введем в эксплуатацию 224 тыс. кв. м жилья", - написал он.

Темрезов отметил, что по нацпроекту также ведется строительство 33 многоквартирных домов, 11 из них будут введены до конца года. В 2019 году планируется завершить благоустройство 12 общественных и 60 дворовых территорий в 15 населенных пунктах.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Власти Ленобласти работают над снижением дисбаланса ввода жилья и соцобъектов
Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что после устранения отставания, область продолжит наращивать темпы жилья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС