В КЧР в 2019 году будет введено более 220 тыс. кв. м жилья по нацпроекту

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики намерены ввести в эксплуатацию более 220 тыс. кв. метров жилья в 2019 году по национальному проекту "Жилье и городская среда", написал в пятницу глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня, в режиме видеоконференцсвязи, вице-премьер РФ Виталий Мутко обсудил с регионами реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда". В Карачаево-Черкесии работа ведется по всем целевым направлениям нацпроекта. В этом году в Усть-Джегуте из аварийного жилья будет переселено 16 человек, до 2024 года переселим 172 жителя. По направлению "строительство жилья" в текущем году в северном микрорайоне Черкесска мы строим комплекс "школа плюс детский сад" на 1050 мест, пятикилометровый участок дороги и введем в эксплуатацию 224 тыс. кв. м жилья", - написал он.

Темрезов отметил, что по нацпроекту также ведется строительство 33 многоквартирных домов, 11 из них будут введены до конца года. В 2019 году планируется завершить благоустройство 12 общественных и 60 дворовых территорий в 15 населенных пунктах.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.