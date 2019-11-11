Все заявления по сделкам с недвижимостью в III квартале в Москве были электронным

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве в III квартале 2019 года впервые получило все заявления по сделкам с недвижимостью от столичных нотариусов в электронном виде. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

В феврале 2019 года нотариусов обязали направлять в Росреестр все заверенные документы по сделкам с недвижимостью в электронной форме. После этого Росреестр за один рабочий день проводит регистрационно-учетные действия по электронным документам.

"В III квартале 2019 года мы получили практически 30 тыс. обращений от московских нотариусов, при этом впервые все они поступили в столичный Росреестр онлайн. Всего с начала года нами принято лишь 115 заявлений в бумажном формате", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова.

По данным ведомства, по итогам девяти месяцев 2019 года всего поступило более 83 тыс. заявлений о регистрации недвижимости, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля электронных заявлений за этот год составляет 99,9%, в 2018 году - 86%.