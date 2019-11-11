Дом.РФ открыл бронирование более 700 квартир в двух арендных домах в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Дом.РФ открыл бронирование арендного жилья в московских жилых комплексах (ЖК) "Символ" и "Парк легенд", сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Дом.РФ занимается реализацией пилотных проектов по строительству арендного жилья по поручению президента РФ Владимира Путина. Для этого создана специальная программа "Арендное жилье".

"Дом.РФ продолжает развивать рынок арендного жилья в стране. На сегодняшний день открыто бронирование квартир в двух арендных домах в жилых комплексах "Символ" и "Парк легенд". Все проекты реализуются с соблюдением принципов арендного жилья. Дома располагаются в районах с качественной транспортной доступностью и сформированной комфортной городской средой", - приводятся в сообщении слова директора по арендному жилью ДОМ.РФ Алима Битокова.

Ставки в ЖК "Символ" начинаются от 42,4 тыс. рублей в месяц. Арендный дом на 387 квартир находится по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 3, корпус 1. Ставки в ЖК "Парк легенд" - от 39,8 тыс. рублей в месяц. В арендном доме 338 квартир, он расположен по адресу: улица Автозаводская, владение 23, корпус 6.

Программа "Арендное жилье" является проектом не социального, а коммерческого найма жилья, где спрос формируется на рыночных условиях, без субсидий со стороны государства. Цель программы - создание современных стандартов арендного жилья и развитие цивилизованного рынка аренды. Портфель проектов арендного жилья ДОМ.РФ насчитывает 8,2 тыс. квартир и апартаментов общей площадью свыше 445 тыс. кв. м. Первым арендным домом стал в 2017 году "Лайнер" на Ходынском поле в Москве, дом заселен полностью.